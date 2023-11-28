Возбуждено уголовное дело по факту отравления детей хлором в коттедже в Уфе

Следственный отдел по Калининскому району Уфы СУ СКР по Башкирии возбудил уголовное дело по факту отравления парами хлора женщины и троих детей в бассейне. Дело расследуется по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), сообщили в пресс-службе республиканского СКР.

По версии следствия, 21 ноября компания взрослых с детьми находилась в арендованном коттедже в деревне Князево. После посещения бассейна 37-летняя женщина и трое ее детей от восьми до 14 лет почувствовали недомогание: появились кашель, покраснение глаз и кожи, тошнота. Пострадавшие были госпитализированы в больницу с диагнозом «отравление парами хлора». После оказания медицинской помощи отпущены домой.

Следователи взяли пробы воды из бассейна, допрашивается владелец коттеджа, арендаторы и свидетели. «Назначены необходимые экспертные исследования, по результатам расследования будет сделан вывод о соответствии оказываемых услуг предъявляемым законом требованиям и нормам»,— говорится в сообщении.

Влада Шипилова

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