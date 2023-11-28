Саратов выбрал поставщиков трамваев за 714 миллионов рублей

ООО «ПК Транспортные системы» поставит для Саратова шесть трамваев за 714,3 руб. Результаты открытых торгов опубликованы на портале «Госзакупки».

Аукцион проводил МУПП «Саратовгорэлектротранс». За указанную сумму производитель должен поставить пять двухсекционных трамваев и один односекционный.

Подвижной состав должен быть выпущен не позднее 2023 года. Минимальный срок службы — 16 лет; гарантийные обязательства будут длится в течение двух лет или 100 километров пробега.

Поставить вагоны необходимо до 1 мая 2024 года.

ООО «ПК Транспортные системы» — крупное федеральное предприятие, специализирующееся на производстве общественного транспорта. Согласно данным Kartoteka. ru в 2021 году оборот превысил 10 млрд руб., а чистая прибыль почти достигла 90 млн. Предприятие входит в состав ГК «Трансмашхолдинг», часть мощностей расположено в Энгельсе на площадях бывшего завода «Тролза».

Никита Маркелов

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.