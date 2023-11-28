Кизеловский округ вновь возглавил Андрей Родыгин
Главой Кизеловского городского округа избран действующий руководитель муниципалитета Андрей Родыгин. Как сообщает телеграм-канал «На местах», его кандидатуру единогласно поддержали депутаты местной думы.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
В конкурсе на пост главы помимо господина Родыгина принимал участие и его заместитель по развитию инфраструктуры и ЖКХ Игорь Пихтовников.
Должность главы администрации Кизеловского округа Андрей Родыгин занимает с ноября 2018 года.