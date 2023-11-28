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Кизеловский округ вновь возглавил Андрей Родыгин

Главой Кизеловского городского округа избран действующий руководитель муниципалитета Андрей Родыгин. Как сообщает телеграм-канал «На местах», его кандидатуру единогласно поддержали депутаты местной думы.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В конкурсе на пост главы помимо господина Родыгина принимал участие и его заместитель по развитию инфраструктуры и ЖКХ Игорь Пихтовников.

Должность главы администрации Кизеловского округа Андрей Родыгин занимает с ноября 2018 года.

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