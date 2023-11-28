Кемеровский ГК «Азот» может приобрести сельхозкомпанию в Оренбуржье

Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство кемеровского АО «Группа компаний «Азот» на приобретение 100-процентной доли в уставном капитале ООО «А7 Агро» (Оренбургская область), специализирующегося на выращивание зерновых и масличных культур.

В настоящее время, согласно выписке из ЕГРЮЛ, все 100% долей в этом ООО принадлежат предпринимателю Сергею Левину (26,56% напрямую, остальное через оренбургское ООО «Оренсал»). Оно аффилированно через своего учредителя с ООО «А7 Агро — Оренбургский молкомбинат» (переработка молока), ООО ООО «А7 Агро — Переработка» (производство мясопродуктов) и ООО «Луг» (сеть мини-маркетов), объединенных в агрохолдинг «А7 Агро».

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Игорь Лавренков, Кемерово