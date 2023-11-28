Похолодание до -12°С и снег ожидается в Удмуртии на этой неделе

В Удмуртии во второй половине 28 ноября начнется снег, которые сохранится вплоть до среды. На дорогах установится гололедица и снежный накат, сообщает пресс-служба гидрометцентра региона. Температура воздуха ночью и днем 29 ноября будет на отметке -2..-7°С.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В четверг, 30 ноября, похолодает до -7..-12°С в ночное время, а днем не окажется теплее -5..-10°С. Местами пройдет небольшой снег.

1 декабря температура воздуха ночью опустится до -7..-12°С, днем — -5..-10°С. Пойдет снег, который сохранится и в выходные.