В Челябинской области банки с начала года выдали 29,8 млрд рублей автокредитов

В январе-октябре банки Челябинской области выдали заемщикам региона 29,8 млрд руб. по договорам автокредитов. Это на 98% больше, чем за аналогичный период прошлого года (15 млрд руб.), сообщают в Национальном бюро кредитных историй.

По объемам автокредитования за десять месяцев область занимает восьмое место среди субъектов РФ. Выше в рейтинге находятся Москва, Московская область, Краснодарский край, Татарстан, Башкортостан и Ростовская область, занимающие с первой по седьмую позиции соответственно.

Всего, по данным НБКИ, в январе-октябре банки выдали автокредитов на сумму 1,03 трлн руб., что на 88% больше показателя аналогичного периода 2022 года. По сравнению с январем-октябрем 2021-го объем автокредитования вырос на 10,4%.

Авторы исследования объясняют резкий рост по сравнению с прошлым годом низкой базой из-за падения выдачи в первой половине 2022-го и возобновлением госпрограмм автокредитования в этом году. «необходимо отметить и рост среднего размера автокредита, который также демонстрирует рекордные значения в 2023 году»,— комментирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

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