В Казань был доставлен предполагаемый лидер ОПГ «Кинопленка»

В Казань доставили предполагаемого лидера городской ОПГ «Кинопленка» Эльфата Сунгатуллина, который известен как Ильфатей. Об этом сообщает «Бизнес Onlinе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По информации издания, глава ОПГ был задержан в Ростове-на-Дону, где он проживал по поддельным документам и где у него были гражданская жена и сын. Позже его доставили в Казань.

Господина Сунгатуллина объявили в розыск еще в 2007 году. Следствие полагает, что участники ОПГ «Кинопленка» совершили не менее пяти убийств и двух покушений на убийства в 90-е в Буинске и Казани. В середине нулевых правоохранители задержали 15 членов группировки, но лидера ОПГ и еще троих ее членов найти не удалось.

"Ъ-Казань"