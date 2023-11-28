В Борском районе пресекли деятельность нарколаборатории

В Борском районе Самарской области пресекли деятельность подпольной лаборатории, где производили наркотические и психотропные вещества. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.

Нарколаборатория была оборудована на территории частного дома. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий задержаны двое граждан России, изъяты 117 кг наркотического средства N–метилэфедрон, более 1,5 тысяч л наркосодержащей жидкости, а также оборудование для изготовления синтетического наркотика.

Следственный отдел УФСБ России по Самарской области возбудил уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

Андрей Сазонов