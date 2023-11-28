«Туризм РФ» купит 49% «Коприно Посад»

Федеральная антимонопольная служба России согласовала АО «Корпорация Туризм РФ» приобретение 49% долей ООО «Коприно Посад». Об этом сообщает ФАС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярославское взморье

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Ярославское взморье

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

По данным kartoteka.ru, АО «Корпорация Туризм РФ» с уставным капиталом 33,8 млрд руб. принадлежит Росимуществу, компания создана правительством России для развития внутреннего и въездного туризма. Корпорация обеспечивает капитализацию мер господдержки и выступает финансовым партнером для частного бизнеса. ООО «Коприно Посад» с уставным капиталом 250,5 млн руб. принадлежит ООО «Ярославскоевзморье».

«Организация "Коприно Посад" планирует строительство одноименного туристического комплекса в Ярославской области»,— говорится в сообщении ФАС России.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что проект «Коприно Посад» на территории курорта «Ярославское взморье» региональные власти называли одним из крупнейших в сфере развития туризма, объем инвестиций должен составить 25,1 млрд руб. Главным инвестором называлось ООО «Васта Дискавери».

ФАС решил, что приобретение госкорпорацией доли в ООО «Коприно Посад» не окажет негативного влияния на рынок предоставления гостиничных услуг на территории Ярославской области.