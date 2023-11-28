В Саратовской области главу шести поселков осудили за льготную торговлю землей

В Балашовском районе вынесли приговор экс-главе Барковского муниципального образования (МО). Бывшего чиновника признали виновным в превышении должностных полномочий (ч. 2, п «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщила пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

В состав Барковского МО входят следующие села и поселки: Барки, Устиновка, Восход, Новая Глебовка, Разумный Труд и Степное.

Следователи уточнили «Ъ» период совершения преступления — 2015 год. По данным Kartoteka.ru, в это время район возглавлял Александр Фефёлин — в Роман Шилкин сменил его только в 2021-м. Согласно информации из карточки дела на сайте Балашовского районного суда, подсудимому вменяют шесть эпизодов второй части 286-й статьи — превышение, совершенное главой органа местного самоуправления, а также два эпизода пункта «в» третьей части — с причинением тяжких последствий.

Следствием и судом установлено, что фигурант от имени МО продал по «льготной цене», без торгов и согласования с Советом депутатов некоему физическому лицу семь земельных долей и один участок. Уточняется, что также на момент совершения сделки уже истек срок, «когда возможна данная продажа». Ущерб муниципалитету оценили более чем в 5,5 млн руб. Злоумышленника вычислили сотрудники регионального УФСБ. На указанные доли и участки наложили арест.

27 ноября судья Инна Духановская приговорила Александра Фефёлина к пяти годам колонии общего режима с лишением права занимать некоторые должности на три года. На рассмотрение дело поступило 3 мая.

В карточке дела указаны три прокурора: Геннадий Ефанов, Светлана Кривенцева и Вадим Макаревич. Защищали подсудимого Татьяна Белова, Абиль Рзаев и Дмитрий Тахиров. Потерпевшую сторону представляла нынешняя глава МО Любовь Пикельгаут.

Дарья Васенина

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