Для муниципалитетов Удмуртии установили единый норматив по зачислению части УСН

Для городов и районов Удмуртии установили единый норматив для зачисления в местные бюджеты части доходов от упрощенной системы налогообложения (УСН). На сессии госсовета Удмуртии 28 ноября рассмотрели законопроект «О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики "О регулировании межбюджетных отношений в Удмуртской Республике"».

Как пояснила министр финансов региона Вера Сухих, с 1 января 2021 года на федеральном уровне был отменен ЕНВД, который полностью зачислялся в бюджеты муниципальных образований. Предприниматели переходили на УСН или патентную систему, которые зачисляются в региональный бюджет. Чтобы компенсировать выпадающие доходы городов и районов в Удмуртии ввели дифференцированные нормативы, по каждому муниципалитету устанавливали сумму компенсации отдельно.

Изменения предполагают установление единых нормативов: города будут получать 3,62% от поступлений по УСН, районы - 15%. За счет этого в 2024 году сумма поступлений в местные бюджеты в целом составит 541 млн руб. вместо 375 млн руб. в 2023 году. При этом минфин Удмуртии будет контролировать ситуацию в районах и городах, где ожидается снижение поступлений после введения единых нормативов и при необходимости направлять дополнительную поддержку, отметила министр.

Законопроект приняли сразу в двух чтениях, его поддержали 47 депутатов, один был против.