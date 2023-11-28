В Ростове-на-Дону с 28 по 30 ноября ожидается гололед на дорогах

С 28 по 30 ноября в Ростове-на-Дону из-за осадков и низких температур ночью на дорогах может возникнуть гололед, предупреждает жителей донской столицы городское управление по делам ГО и ЧС.

Согласно прогнозам синоптиков, в предстоящие трое суток в Ростовской области местами пройдут дожди с мокрым снегом и усилением ветра до 20 м/с. Ночами температура будем опускаться ниже нуля.

Власти Ростова-на-Дону напомнили горожанам о необходимости соблюдения мер безопасности в указанный период. Автомобилистов призвали отказаться от пользования собственным транспортом, при движении по дорогам соблюдать скоростной режим и дистанцию, обязательно заменить летнюю резину на зимнюю.

Вечером 27 ноября на дорогах Ростова провели превентивную противогололедную обработку. В работах были задействованы 92 единицы техники, включая 58 комбинированные машины и 80 уборщиков территорий.

Анастасия Назарова