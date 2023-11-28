В Татарстане насмерть сбили вышедшего из автомобиля водителя
В Татарстане скончался 55-летний водитель, который вышел осмотреть повреждения своей машины после ДТП. Об этом сообщает ГИБДД региона.
Фото: Пресс-служба ГИБДД Татарстана
Трагедия произошла 26 ноября днем на 859-м км трассы М-7 в Пестречинском районе, где водитель врезался в дорожное ограждением, потеряв рулевое управление на летней резине. После аварии он вышел осмотреть свой автомобиль, но его сбил другой водитель за рулем Skoda.
Пострадавшего госпитализировали, однако в больнице он скончался.