В Татарстане насмерть сбили вышедшего из автомобиля водителя

В Татарстане скончался 55-летний водитель, который вышел осмотреть повреждения своей машины после ДТП. Об этом сообщает ГИБДД региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГИБДД Татарстана Фото: Пресс-служба ГИБДД Татарстана

Трагедия произошла 26 ноября днем на 859-м км трассы М-7 в Пестречинском районе, где водитель врезался в дорожное ограждением, потеряв рулевое управление на летней резине. После аварии он вышел осмотреть свой автомобиль, но его сбил другой водитель за рулем Skoda.

Пострадавшего госпитализировали, однако в больнице он скончался.

"Ъ-Казань"