Спортсмены из Прикамья стали призерами Кубка страны по санному спорту

С 23 по 28 ноября на санно-бобслейной трассе города Сочи проходил Кубок России по санному спорту среди мужчин и женщин. В главной эстафете команда Прикамья заняла второе место, уступив только москвичам.

Экипаж Романов Лев, Веремеенко Владислав завоевал серебро в дисциплине спринт и в личной гонке. Бронза в этой же дисциплине досталась Станиславу Мальцеву и Дмитрию Халилову. Оба экипажа представляют Пермский край

В классической гонке среди женских двухместных экипажей пермские саночницы Анастасия Кропачева и Наталья Коротаева завоевали серебро, а в спринтерском заезде - бронзу.

Еще один спортсмен из Прикамья Матвей Пересторонин взял бронзу в дисциплине одноместные сани.