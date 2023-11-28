После жалоб жителей мэр Новосибирска поручил отмыть общественный транспорт
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть дал поручение привести общественный транспорт города в надлежащий вид, соответствующее заявление он сделал во время аппаратного совещания 28 ноября.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
«На улицах Новосибирска автобусы, троллейбусы, трамваи должны быть аккуратными. Погода плохая в этом смысле, подводит нас к тому, чтобы мы максимально обращали внимание на это», - заявил Анатолий Локоть.
Также глава города отметил, что ему в последнее время стали поступать жалобы от горожан на внешний вид общественного транспорта. Устранить проблему мэр поручил департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.