И.о. ректора ПГНИУ опроверг информацию о ликвидации Ботанического сада

Исполняющий обязанности ректора Пермского государственного национального исследовательского университета Игорь Германов заявил, что вуз сохранит Ботанический сад на территории кампуса.

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«В СМИ появилась информация о том, что университет может лишиться Ботанического сада. Это не так. Я лично и все сообщество университета не допустит закрытия Ботанического сада. Сотрудники сада неправильно интерпретировали внутреннюю переписку. На самом деле, речь шла о территории университета на участке в микрорайоне Голый мыс. Сейчас этот участок не используется. Одним из вариантов его развития является создание питомника и природной зоны для жителей»,— цитирует господина Германова телеграм-канал вуза.

Ранее СМИ сообщили, что Ботанический сад может быть ликвидирован или перепрофилирован под питомник, поскольку является экономически неэффективным подразделением вуза. По словам Игоря Германова, эта информация является недостоверной. Он готов ко встрече с сотрудниками сада, «чтобы достичь взаимопонимания».