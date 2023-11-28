В новом медкластере Краснодара построят кампус и университетскую клинику КубГМУ

КубГМУ получит новый кампус и университетскую клинику на территории будущего медицинского кластера в северо-восточной части Краснодара. Университету выделят земельный участок для строительства, сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на ректора вуза Сергея Алексеенко.

«Нам нужен кампус, современный кампус, современная университетская клиника. И администрация края организовывает новый медицинский кластер в поселке Новознаменском, выделяется земля»,— цитирует издание господина Алексеенко.

Медицинский кластер будет расположен в районе поселка Знаменский. Планируется, что проект реализуют к 2030 году. Площадь кластера составит около 57 га. Там собираются разместить онкологический центр, больницу и другие медицинские учреждения. Планируется, что кластер станет крупнейшим профильным центром на юге страны.

Вячеслав Рыжков

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