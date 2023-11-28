В Удмуртии продлили льготные налоговые ставки по УСН и ПСН

В Удмуртии налоговую ставку в 0% для индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН и патентную систему налогообложения, продлили по 31 декабря 2024 года. В частности, речь идет о предпринимателях, впервые зарегистрированных в регионе и занятых в производственной, социальной, научной сферах или в сфере бытовых услуг. Такое решение сегодня, 28 ноября, приняли депутаты госсовета Удмуртии на очередной сессии. «За» проголосовали 52 депутата. Ранее срок льготы устанавливался по 31 декабря 2023 года.

При этом применяться налоговая ставка может в течение двух налоговых периодов со дня регистрации и при условии, что предельный доход не превышает 30 млн руб.

Такие изменения позволят дополнительно стимулировать развитие малого предпринимательства, а также «выведут из тени» бизнесменов, которые работают без надлежащего оформления предпринимательской деятельности. Так, с 2018 по 2021 года в Удмуртии впервые зарегистрированным предпринимателям, применяющим ПСН, выдали больше 4 тыс. патентов. Большинство связано с ремонтом квартир и частных домов, а также гаражным ремонтом транспортных средств. Количество предпринимателей с 2019 по 2022 года выросло более чем на 5,7%, на начало января 2023 года достигло 34,6 тыс. единиц. Удмуртия также стала лидером в ПФО по темпам роста поступлений по УСН по итогам 2021 и 2022 годов.

Кроме того, пониженные налоговые ставки при применении упрощенной системы налогообложения продлили до конца 2027 года. Так, УСН «доходы» составит 2%, УСН «доходы - расходы» — 5%) для налогоплательщиков, которые проживают и ведут деятельность в населенных пунктах с численностью населения до 5 тыс. человек и при условии ведения определенной экономической деятельности. К ним относятся торговля, деятельность гостиниц, предоставлению мест для проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах и другие.