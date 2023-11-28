Нижегородские власти увеличили величину прожиточного минимума на 187 рублей

Правительство Нижегородской области увеличило размер прожиточного минимума на душу населения на 2024 год на 187 руб. Соответствующее постановление за подписью и.о. губернатора Андрея Гнеушева опубликовано на официальном портале правовой информации.

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В сентябре 2023 года областное правительство выпустило постановление, по которому величина прожиточного минимума в Нижегородской области в следующем году устанавливается на уровне 14,339 тыс. руб. Сейчас эта сумма увеличена до 14,526 тыс. руб.

Также увеличивается прожиточный минимум по основным социально-демографическим группам населения. В частности, для трудоспособного населения прожиточный минимум увеличен на 203 руб. до 15,833 тыс. руб., для пенсионеров — на 160 руб., до 12,492 тыс. руб., для детей — на 181 руб., до 14,09 тыс. руб.

Постановление правительства вступит в силу 1 января 2024 года.

Андрей Репин