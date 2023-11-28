Во вторник вечером будут сыграны первые матчи пятого тура Лиги чемпионов. На данный момент шесть клубов уже обеспечили себе выход в 1/8 финала, но в некоторых группах по-прежнему сохраняется интрига. В группе F шансы попасть в весеннюю часть турнира остались у всех четырех команд. Многое решит нынешний тур группового этапа. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Первые два места в «группе смерти» пока у «Боруссии» и ПСЖ, затем идут «Милан» и «Ньюкасл». Но даже занимающий последнее место английский клуб отстает от Дортмунда всего на три очка и вполне может занять одно из первых двух мест, если сегодня одолеет команду Луиса Энрике. Кстати, один раз «Ньюкасл» парижан уже обыгрывал, причем крупно — 4:1. Это случилось в начале октября.

Но с той поры много воды утекло, и сейчас букмекерские линии видят единоличным фаворитом «Пари Сен-Жермен». В «Лиге Ставок» взять победу хозяев можно за относительно скромные 1,66, успех гостей идет за серьезные 5,2. Вероятность победы «Ньюкасла» невысока, но рассчитывать, что ПСЖ легко справится с сегодняшним соперником, не стоит, отметил футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции: «Конечно, "Пари Сен-Жермен" постарается взять мяч под контроль, что им, скорее всего, удастся. Но это будет непростой матч. Я не ставил бы ни на какой разгром.

Я думаю, что ПСЖ справится, победит, учитывая все предыдущие допущенные ошибки, но это не будет легкая прогулка».

К тому же удивлять «Ньюкасл» умеет. Например, в национальном чемпионате в минувшие выходные команда Эдди Хау обыграла не кого-нибудь, а «Челси», причем с крупным счетом — 4:1. Отмечу, что в основном все подвиги «Ньюкасл» совершает на своем поле при сумасшедшей поддержке трибун, а на выезде играет не так ярко. Но все же факт остается фактом — этому британскому клубу по зубам кто угодно.

Правда, тех, кто заключает пари, все это не сильно впечатляет. 75% клиентов «Лиги Ставок» все равно заряжают на ПСЖ. Все-таки проблемы с составом и потеря ведущего полузащитника Сандро Тонали, который попал в неприятную историю со ставками, дают о себе знать. К тому же у «Ньюкасла» нет серьезного опыта еврокубковых матчей. И все же у английского клуба есть что предъявить даже такой команде, как ПСЖ, считает Руслан Пименов, который играл за «Локомотив», «Динамо» и французский «Мец»: «"Ньюкасл" играет стабильно, это крепкая команда без суперзвезд. Но то, что они играют строго по всем линиям, их, конечно, выделяет. Они до последней секунды матча бьются до последнего».

А вот у «Милана» и «Боруссии», которые сыграют в Италии, с опытом еврокубков все в полном порядке. И найти фаворита в очном противостоянии этих клубов сложно. Букмекеры считают, что это «Милан». Во-первых, команда Стефано Пиоли играет дома. Во-вторых, в прошлом туре Лиги чемпионов итальянцы обыграли ПСЖ, да и в национальном чемпионате на своем поле взяли верх над «Фиорентиной». Поэтому «Лига Ставок» дает на победу «Милана» коэффициент чуть выше 2, а на успех Дортмунда — 3,6. «Милан» можно считать фаворитом в сегодняшнем матче, но с оговорками, полагает футбольный аналитик Константин Клещев:

«У "Милана" проблемы в атаке. Если он все-таки сумеет найти какие-то оптимальные решения в атаке, то сможет рассчитывать на то, что поднимется на второе место. В противном случае опять будут тоскливые нули, и "Милан", наверное, все-таки перестанет быть претендентом на выход в play-off».

Любопытно, но сегодня в группе F интрига вообще может умереть. Например, если «Боруссия» и ПСЖ одержат победы, то обеспечат себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, и матчи в шестом туре для них уже ничего решать не будут. А вот если кто-то из нынешних лидеров группы очки потеряет, то интрига будет жить до конца группового тура. К сожалению, матчи ПСЖ—«Ньюкасл» и «Милан»—«Боруссия» начинаются в одно время, в 23:00, и полноценно посмотреть обе встречи невозможно. Общедоступный телеканал «Матч ТВ» выбрал для показа игру в Париже. А на разогреве у французского триллера в эфире федерального спортивного канала запланирована встреча группы E «Лацио»—«Селтик», которая начнется в 20:45.