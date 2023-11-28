Госдума компенсирует саратовским аграриям рост цен на топливо

Комиссия по распределению бюджетных ассигнований Госдумы одобрила выделение 395 млн руб. саратовским аграриям в качестве компенсации цен на топливо, сообщил в своем Telegram-канале депутат Николай Панков.

Парламентарий отметил, что в ходе уборочной компании членам Федерального собрания поступало много обращений от сельхозпроизводителей о росте цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ).

Упомянутые средства направлены на компенсацию непредвиденных затрат на производство реализацию поставщикам зерновых культур. Помимо ГСМ производителям возместят рост цен на минеральные удобрения, средства защиты растений, семена, технику и запасные части к ней.

Никита Маркелов

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.