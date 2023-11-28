В Сочи задержали подозреваемого в вооруженном нападении

В сочинском микрорайоне Мацеста задержали подозреваемого в нападении с ножом на незнакомца. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, мужчина по неустановленной причине несколько раз ударил ножом незнакомого ему ранее человека. С места преступления нападавший скрылся. Наружные камеры видеонаблюдения зафиксировали, как злоумышленник покидает место происшествия в одних шортах. Подозреваемого объявили в розыск и вскоре обнаружили в лесу неподалеку.

Ранее сообщалось о том, что в розыск объявлен 28-летний подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления.

Анастасия Донскова

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