Участникам СВО со Ставрополья компенсируют расходы на лечение в санаториях

Власти Ставропольского края в следующем году планируют начать возмещать расходы на приобретение санаторно-курортных путевок для местных жителей, участвовавших в СВО, и их детей. Соответствующий законопроект направлен на рассмотрение в Думу Ставрополья, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Согласно документу, для бойцов СВО будут компенсировать до 70 тыс. руб. на покупку путевки. Для их детей в возрасте от 6 до 17 лет будут возмещать до 33 тыс. руб. Компенсации будут выделяться из краевого бюджета.

«Для этого уже рассчитали в проекте краевого бюджета на следующий год необходимые средства. Прогнозируем, что в 2024 году этой мерой поддержки смогут воспользоваться около 2 тыс. человек»,— написал Владимир Владимиров.

Анастасия Назарова