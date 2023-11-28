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Пассажиропоток в казанском аэропорту вырос за весенне-летний период на 30%

В казанском аэропорту за весенне-летний период услугами воспользовались почти 3,5 млн человек, что на 30% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в сообщении организации.

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Всего с 26 марта по 28 октября аэропорт обслужил 28,5 тыс. рейсов. Это на 18% больше, чем годом ранее.

В частности, внутренними авиарейсами воспользовались 2,5 млн человек, что почти на 20% больше, чем годом ранее. На международных рейсах обслужили еще 1 млн человек. Это на 68,9% больше, чем год назад.

"Ъ-Казань"

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