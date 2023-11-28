Проект бюджета Удмуртии на 2024 год принят в первом чтении

Проект бюджета Удмуртии на 2024 года и плановый период 2025 и 2026 годов должен обеспечить социальную стабильность в регионе. Об этом сегодня, 28 ноября, рассказала министр финансов республики Вера Сухих во время представления документа депутатам. Проект постановления приняли в первом чтении. «За» проголосовали 45 депутатов, «против» — три, воздержались — четыре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Так, на 2024 год доходная часть бюджета Удмуртии определена в сумме 92,42 млрд руб., расходы — 92,52 млрд руб. Дефицит бюджета в 2024 году предусмотрен в размере 478 млн руб. (0,6%). При этом в отраслевой структуре расходов наибольшие суммы предусмотрены на развитие образования — 39% (36,09 млрд руб.), здравоохранение и социальная политика — по 16,5%. Расходы на национальную экономику составят 14,3%.

При этом в структуре доходов 2024 года налоговые и неналоговые поступления указаны в объеме 85% или 78,14 млрд руб., безвозмездные поступления — 15% или 13,9 млрд руб. Большую часть дохода составляет налог на прибыль и налог на доход физлиц. Их суммарная доля составит 66%.

Без учета целевых безвозмездных поступлений расходы в 2024 году составят 83,83 млрд руб., в том числе фонд оплаты труда — 44,15 млрд руб., соцобязательства — 10,9 млрд руб., трансферты ТФОМС — почти 8,77 млрд руб., дорожный фонд — 7,9 млрд руб.

Верхний предел госдолга на 1 января 2025 года прогнозируется в размере 69,56 млрд руб. В структуре госдолга 88% или 61,169 млрд руб. составляет задолженность по бюджетным кредитам из федерального бюджета, 7% (5 млрд руб.) — обязательства по ценным бумагам, еще 5% 3,3 млрд руб. — коммерческие кредиты. Отметим, что в 2024 году планируется привлечь инфраструктурный бюджетный кредит в размере 814 млн руб. по проекту строительства нового здания аэропорта Ижевска.

Плановый бюджет на 2025 и 2026 года для принятия сбалансированности бюджета составлен с учетом технического профицита в 12,16 млрд руб. и 12,2 млрд руб. соответственно. Таким образом, доходы в 2025 году предусмотрены в размере 93,9 млрд руб., расходы — 81,8 млрд руб. В 2026 году в строке доходов указано 95,8 млрд руб., расходов — 83,6 млрд руб.

Второе чтение проекта бюджета республики пройдет в декабре.