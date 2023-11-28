В Оренбурге 29 человек осуждены по делу об организации проституции

Суд в Оренбурге вынес приговор по уголовному делу о проституции в отношении 29 человек. В зависимости от роли каждого им инкриминируется организация преступления, вовлечение в него и пособничество в нем. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

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«Приговором суда организатору организованной преступной группы назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года два месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима»,— говорится в сообщении.

Кроме того, фигурант дела, который, по версии следствия, работал охранником, искал и вовлекал девушек в занятие проституцией, приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима и ограничению свободы на один год. Другие предполагаемые члены ОПГ в зависимости от роли каждого из них, приговорены к лишению свободы на срок от одного года до двух лет условно, и штрафам на сумму до ста тыс. руб.

По версии следствия, 32-летняя жительница Оренбурга создала ОПГ, которой руководила с 2018 по 2021 год. Ее участники «извлекали доход от организации занятия проституцией другими лицами на территории Оренбурга и Оренбургского района», выяснили силовики.

Георгий Портнов