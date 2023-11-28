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Коммерсантъ FM
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Жасмин через экран

Вышел документальный фильм про самый продаваемый аромат Dior

Фильм «Внутри мечты» рассказывает о том, как создавался аромат Dior L`Or de J`Adore. «Коммерсантъ Стиль» выясняет подробности.

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Шарлиз Терон

Шарлиз Терон

Фото: Marilla Sicilia / Archivio Marilla Sicilia / Mondadori Portfolio / Getty Images

Фрэнсис Куркджиан и Шарлиз Терон

Фрэнсис Куркджиан и Шарлиз Терон

Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images for Parfums Christian Dior

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Шарлиз Терон

Фото: Marilla Sicilia / Archivio Marilla Sicilia / Mondadori Portfolio / Getty Images

Фрэнсис Куркджиан и Шарлиз Терон

Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images for Parfums Christian Dior

Документальный фильм «Внутри мечты» знакомит зрителей с тем, как создавался аромат Dior L`Or de J`Adore — от идеи до ее воплощения, флакона с духами, который держит в руках бессменный амбассадор марки Шарлиз Терон. Этот парфюм знаменует собой важную веху: это первый крупный аромат Dior, разработанный Франсисом Куркджяном, который начал свою деятельность в качестве «носа» дома в октябре 2021 года, сменив Франсуа Демаши.

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Шарлиз Терон в рекламной кампании аромата Dior L’Or de J’Adore

Шарлиз Терон в рекламной кампании аромата Dior L’Or de J’Adore

Фото: Dior

Аромат Dior L’Or de J’Adore

Аромат Dior L’Or de J’Adore

Фото: Dior

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Шарлиз Терон в рекламной кампании аромата Dior L’Or de J’Adore

Фото: Dior

Аромат Dior L’Or de J’Adore

Фото: Dior

Аромат является отсылкой к аромату J`Adore от Dior, самому продаваемому женскому парфюму бренда, выпущенному в 1999 году. Идея состояла в том, чтобы показать миру, как такой дом, как Dior, создает духи, рассказать о том, что значит в буквальном смысле рождать аромат. «Это идея продемонстрировать мастерство, а также ремесленничество, которое обычно остается за кулисами»,— сказал Куркджян в одном из интервью. Он добавил, что при всей роскоши ДНК Dior его ароматы не являются элитарными, они для всех.

Производство фильма заняло полтора года, и это были интервью и путешествия по миру, от Индии до полей юга Франции, где выращиваются знаменитые розы Dior. Мы видим Куркджяна в офисе в Париже, в Киото, где он принимает участие в церемонии Кодо, отправляемся на юго-запад Индии вместе с Фредериком Лекером, парфюмером Parfums Christian Dior, отвечающим за устойчивое развитие, управление ингредиентами и формулами, чтобы встретиться с местным производителем жасмина. В Лос-Анджелесе мы наблюдаем за встречей Куркджяна с Шарлиз Терон (за кадром — два десятка человек, огромная команда, чтобы подготовить и запечатлеть встречу двух звезд).

Это вторая часть документального сериала «Внутри мечты». Первый, вышедший в сентябре 2022 года, был посвящен высоким ювелирным украшениям Bulgari, которые, как и Dior, принадлежат LVMH Mot Hennessy Louis Vuitton.

Подготовила Ирина Кириенко

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