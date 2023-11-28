Администрация Уфы привлечена к ответственности по долгам «Уфагорэксплуатации»

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд привлек администрацию Уфы к субсидиарной ответственности по долгам МУП «Уфагорэксплуатация» (признано банкротом в 2019 году). Общий размер требований кредиторов превышает 13,2 млн руб., большая часть из которых — 9,2 млн руб. — задолженность перед управлением Федеральной налоговой службой по Башкирии. Размер субсидиарной ответственности мэрии будет определен после окончания расчетов с кредиторами, говорится в постановлении суда.

На привлечении городской администрации к субсидиарной ответственности по обязательствам МУП настаивала конкурсный управляющий Ирина Добрынина. Арбитражный суд Башкирии не усмотрел для этого оснований, установив, что банкротство наступило из-за убыточной деятельности организации, которая оказывала клининговые услуги бюджетным социальным учреждениям.

Апелляционная инстанция пришла к выводу, что администрация, как контролирующее должника лицо, не предприняла должных мер для предотвращения банкротства. Так, было установлено, что основным видом деятельности предприятия является деятельность по общей уборке зданий. В 2017 году мэрия не утвердила новые экономически обоснованные тарифы для предприятия, что повлияло на рост убытков с 681 тыс. до 12 млн руб. Кроме этого, администрация как учредитель «Уфагорэксплуатации» не способствовала заключению новых контрактов по уборке зданий и комплексному обслуживанию помещений. Длительное непринятие учредителем мер по финансовой поддержке и финансовому оздоровлению предприятия, установлению обоснованных тарифов способствовало ухудшению положения должника и привело к объективному банкротству, заключил суд.

Наталья Балыкова

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