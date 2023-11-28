Экс-главу «ТПО ЖКХ Удмуртии» Ястреба будут судить по еще одному делу

В столице Удмуртии перед судом вновь предстанет 34-летний местный житель, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике. Речь идет о бывшем руководителе предприятия «ТПО ЖКХ» и экс-главы минстроя региона Иване Ястребе, которого ранее признали виновным в получении взятки и мошенничестве при получении выплат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В частности, по данным следствия, глава предприятия с октября по декабрь 2019 года искусственно завысил стоимость строительных материалов, которые приобрели для строительства детских садов в рамках нацпроекта «Демография». В результате этого предприятие получило ущерб в 3,9 млн руб.

В рамках расследования допросили контрагентов и сотрудников предприятия, а также провели обыски, изъяли документацию и провели судебно-бухгалтерскую экспертизу. На имущество обвиняемого, в том числе банковские счета и автомобиль, наложили арест.

Напомним, ранее суд установил, что Иван Ястреб в качестве директора ГУП «ТПО ЖКХ» получил взятку в сумме не менее 6,4 млн руб. через посредника от представителей ООО «ОборонПроект31» из Белгорода и ООО «Экотон Инжиниринг» из Самары. Кроме того, он похитил не менее 400 тыс. руб., принадлежащих ГУП «ТПО ЖКХ», при получении компенсации за оплату съемного жилого помещения. Ивану Ястребу назначили наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также обязали выплатить штраф в размере 14 млн руб.