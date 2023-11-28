На строительство нового кладбища в Омске выделили 247 млн рублей

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о работах по строительству Западного кладбища на Левобережье Омска. Площадь объекта составит 62 тыс. кв м., кладбище будет рассчитано на 3,7 тыс. мест под захоронения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вадим Харламов, Коммерсантъ Фото: Вадим Харламов, Коммерсантъ

На строительство направлено 247.2 млн руб. бюджетных средств. Подрядчик — ООО «Геосинтетика» (Красноярский край). Компании предстоит устроить подземные сети водоснабжения, канализации и дренажной системы, построить здание охраны и подъездную дорогу, а также провести озеленение территории.

На сегодняшний день готовность объекта составляет 17%. Завершить все работы подрядчик должен до конца июля 2024 года.

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Анна Егорова