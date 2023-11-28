обновлено 10:49
На строительство нового кладбища в Омске выделили 247 млн рублей
Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о работах по строительству Западного кладбища на Левобережье Омска. Площадь объекта составит 62 тыс. кв м., кладбище будет рассчитано на 3,7 тыс. мест под захоронения.
Фото: Вадим Харламов, Коммерсантъ
На строительство направлено 247.2 млн руб. бюджетных средств. Подрядчик — ООО «Геосинтетика» (Красноярский край). Компании предстоит устроить подземные сети водоснабжения, канализации и дренажной системы, построить здание охраны и подъездную дорогу, а также провести озеленение территории.
На сегодняшний день готовность объекта составляет 17%. Завершить все работы подрядчик должен до конца июля 2024 года.