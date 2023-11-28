Во время строительства трассы Дюртюли—Ачит пострадали три работника

Гострудинспекция Башкирии расследует групповой несчастный случай, в котором пострадали три работника московского ООО «Региональная строительная компания», сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

24 ноября при строительстве дороги Казань—Екатеринбург на участке Дюртюли—Ачит в Башкирии обрушилась арматурная стена. Два арматурщика 34-х и 20-ти лет, а также 41-летний бетонщик госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Во время расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося, отмечается в сообщении.

ООО «Региональная строительная компания» зарегистрировано в июне 2014 года в Москве. Владельцами являются Ольга Сакун и Станислав Исаев (по 49%), еще 2% — у Александра Лустина. В 2022 году выручка составила 30,7 млрд руб., чистая прибыль — 830,1 млн руб.

Майя Иванова

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