Красноярец пойдет под суд за истязание детей

В Красноярске 35-летнему местному жителю предъявлены обвинения в истязании двух детей (2 ст. 117 УК РФ) и надлежащем исполнении обязанностей по их воспитанию (ст. 156 УК РФ), сообщает Следственное управление по краю и Республике Хакасия.

С июля 2022 по ноябрь 2023 года, согласно версии следователей, фигурант избивал 9-летнего сына и 7-летнюю дочь в своей квартире за «малейшее непослушание». Он наносил удары, используя, в том числе, прут. Уточняется, что супруга обвиняемого скончалась несколько лет назад. С заявлением об избиении несовершеннолетних в правоохранительные органы обратилась мать злоумышленника.

В настоящее время фигуранта поместили под стражу, ему грозит до 7 лет лишения свободы. Воспитанием детей занимается их бабушка.

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Александр Киселев