Потребность кубанского бизнеса в многозадачниках за два года выросла на 76%

Спрос кубанских компаний на сотрудников-многозадачников вырос на 76% в сравнении с показателями 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба рекрутингового ресурса HeadHunter.

С начала текущего года число актуальных вакансий для соискателей с мультифункциональными качествами достигла 37 тыс. В прошлом году количество таких предложений достигало 27 тыс. При этом число потенциальных сотрудников компаний с такими качествами, находящихся в активном поиске работы, составляет 13 тыс. на текущий год.

Эксперты отмечают, что в России значительно снизился уровень безработицы из-за дефицита рабочей силы и роста зарплат в большинстве отраслей экономики. Недостаток сотрудников в компаниях требует большей вовлеченности работников в процесс деятельности предприятий.

«Многозадачность вошла в топ-5 самых востребованных навыков на рынке труда, заняв четвертое место и уступив только умению эффективно работать в команде (1-е место), владению деловым этикетом (2-е место) и ответственности (3-е место). Пятое место занял навык работы с большим объемом информации»,— говорится в сообщении.

Наибольшую потребность в многозадачниках на Кубани испытывают сферы IT, строительства, продажи недвижимости, услуг для бизнеса, торговли, логистики и туризма.

Анастасия Донскова

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