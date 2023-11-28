Кубань экспортировала почти 100 тысяч тонн чечевицы

За 10 месяцев 2023 года Краснодарский край отправил на экспорт почти 100 тыс. тонн чечевицы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 81%, пишет «РБК Краснодар» со ссылкой на Новороссийский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна».

За 10 месяцев 2022 года Кубань экспортировала больше 19,2 тыс. тонн чечевицы. При этом в текущем году, в отличие от прошлого, зернобобовая культура не поставлялась в Тунис, Германию, Сомали и Джибути.

Основной объем поставок чечевицы — около 2/3 — в текущем году пришелся на Индию и Турцию. Чуть меньше экспортировали в ОАЭ, Пакистан, Алжир, Египет, Иорданию и другие страны. Российскую чечевицу начали поставлять в Испанию, Францию, Грузию и другие государства.

Директор филиала Центра оценки качества зерна Алексей Овсянников связывает рост экспорта чечевицы с развитием мирового тренда на здоровый образ жизни. Россия, по словам эксперта, сегодня крупнейший производитель и экспортер этой культуры.

Вячеслав Рыжков

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram