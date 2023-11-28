В Ярославле торговому центру перекрыли газ

Судебные приставы перекрыли газ в торговом центре «Аксон» в Дзержинском районе Ярославля. Об этом сообщили в УФССП по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФССП по Ярославской области Фото: УФССП по Ярославской области

Определение о запрете эксплуатации сети газопотребления вынес суд в качестве обеспечительной меры по иску надзорного органа.

«Надзорный орган обратился в суд с исковым заявлением в интересах жителей многоквартирного дома, находящемся недалеко от магазина стройматериалов "Аксон". Несмотря на минусовую температуру, жители дома остаются без отопления, так как по вине торгового центра подача теплоносителя в дом была приостановлена»,— сообщили в УФССП России по Ярославской области.

Судебные приставы выехали в торговый центр совместно с сотрудниками газовой службы, которые перекрыли газ. Сейчас ТЦ запрещена эксплуатация сети газопотребления.

Антон Голицын