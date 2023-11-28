В Забайкалье банк закрыл кредиты вдовы погибшего участника СВО

По требованию прокуратура Читы банк закрыл кредиты члена семьи погибшего участника специальной военной операции. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, жительница Читы обратилась в банк с заявлением о прекращении кредитных обязательств в связи с гибелью супруга в ходе СВО. На момент обращения у нее имелись несколько потребительских кредитов на общую сумму 1 млн руб. и обязательство по ипотеке на сумму 1,2 млн руб.

Финансовая организация четыре месяца не рассматривала заявление клиентки. По представлению прокуратуры руководство банка приняло решение о закрытии кредитов.

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Илья Николаев