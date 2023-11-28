Иностранец, прикуривший от Вечного огня в Кургане, оштрафован на 2 млн рублей

Курганский областной суд вынес приговор иностранцу, обвиняемому в осквернении Вечного огня. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 2 млн руб., сообщается в официальном telegram-канале судебной системы Курганской области.

Суд установил, что в марте на Аллее Славы в Кургане пьяный иностранец встал на монумент в честь победы в Великой Отечественной войне и прикурил от пламени Вечного огня.

Фигурант признан виновным по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично). Приговор не вступил в законную силу.

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