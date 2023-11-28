Доход бюджета фонда ОМС в Удмуртии на 2024 год увеличили на 3,5 млрд рублей

Доходы бюджета фонда территориального медицинского страхования Удмуртии в 2024 году запланированы в размере 31,05 млрд руб., что на 15,2% больше к первоначальному объему 2023 года. Рост к утонченному бюджету достиг 12,9%. Таким образом, увеличение составило 3,5 млрд руб. Документ в первом чтении сегодня, 28 ноября, приняли депутаты госсовета региона на очередной сессии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Отмечается, что в структуре дохода 95% составляет субвенция из федерального бюджета фонда ОМС. Запланированная сумма составляет 29,41 млрд руб., что на 12,7% больше прошлогоднего объема. Прочие межбюджетные трансферты на возмещение расходов за оказание медпомощи иногородним гражданам составляет 1,56 млрд руб., прочие доходы и возвраты прошлых лет предусмотрены в сумме 70 млн руб.

Вместе с тем расходы запланированы в размере 31,05 млрд руб., из этого числа по разделу здравоохранения составят 30,8 млрд руб. Финансовое обеспечение мероприятия по организации дополнительного профессионального образования, приобретение и ремонт медоборудования достигнет 70 млн руб., другие общегосударственные вопросы — 179,1 млн руб.

В проекте бюджета на 2025 год доходы составят 33,15 млрд руб., расходы — 33,15 млрд руб. В 2026 году доходы запланированы в размере 35,3 млрд руб., расходы — 35,3 млрд руб.