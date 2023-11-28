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За 27 ноября по Белгородской области выпущено шесть снарядов и два БПЛА

Со стороны Украины 27 ноября Белгородская область была атакована шестью снарядами и двумя беспилотниками. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

  • В Белгородском районе в Наумовку прилетели шесть артиллерийских снарядов и дрон-камикадзе.
  • В Валуйском городском округе над селом Тулянка ПВО сбит беспилотник самолетного типа.

Пострадавших и разрушений нет, отметил Вячеслав Гладков.

О других событиях на 643-й день после начала спецоперации России на Украине читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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