За 27 ноября по Белгородской области выпущено шесть снарядов и два БПЛА
Со стороны Украины 27 ноября Белгородская область была атакована шестью снарядами и двумя беспилотниками. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
- В Белгородском районе в Наумовку прилетели шесть артиллерийских снарядов и дрон-камикадзе.
- В Валуйском городском округе над селом Тулянка ПВО сбит беспилотник самолетного типа.
Пострадавших и разрушений нет, отметил Вячеслав Гладков.
О других событиях на 643-й день после начала спецоперации России на Украине читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».