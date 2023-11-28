Губернатор поправил указ о почетных гостях Нижегородской области

Глеб Никитин скорректировал губернаторский указ 2009 года о знаке «Почетный гость Нижегородской области», утвердив бланк свидетельства о награждении этим почетным званием. Им глава региона поощряет граждан, внесших личный вклад в социально-экономическое развитие региона, а также за сохранение его исторического и культурного наследия. Знаком «Почетный гость» награждаются люди, проживающие за пределами Нижегородской области, и иностранцы.

Ежегодно губернатор может вручить этот почетный знак не более чем 10 награждаемым по ходатайству руководителей региональных госорганов или глав МСУ, церемония проходит в торжественной обстановке. Как пояснили в региональном министерстве кадровой политики, знаком «Почетный гость Нижегородской области» с 2009 года были награждены 20 человек.

Иван Сергеев