Шри-Ланка начала оформлять бесплатные визы для россиян

Решение властей Шри-Ланки о выдаче бесплатных виз гражданам семи стран, в числе которых Россия, вступило в силу. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном новостном портале правительства страны. Выдача виз проходит в рамках пилотного проекта, который будет действовать до 31 марта 2024 года.

Согласно документу департамента электронной регистрации туристов, новый режим вводится для граждан Китая, Индии, Индонезии, России, Таиланда, Малайзии и Японии и немедленно вступает в силу. Уточняется, что выдача виз «запускается в качестве пилотной программы по восстановлению туристической отрасли в соответствии с решением кабинета министров».

Заявку на электронную визу граждане семи стран должны подать до прибытия на Шри-Ланку. Туристам разрешено находиться в стране до 30 дней. При этом двукратный въезд разрешен с даты первого прибытия в Шри-Ланку в течение 30 дней. Если этот период истечет после 31 марта 2024 года, в бесплатном продлении визы заявителю откажут.

Законопроект, согласно которому для граждан России, Китая, Индии, Малайзии, Японии, Таиланда и Индонезии отменят визовый сбор, был внесен для обсуждения в правительство Шри-Ланки 15 октября. Министр туризма страны Харин Фернандо сообщал, что инициатива разработана совместно с Министерством общественной безопасности для стран, граждане которых активно посещают остров в качестве туристов.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «С виз снимают сбор».

Милена Костерева