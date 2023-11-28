ПЗСП планирует построить на месте бывшего автопарка в Закамске 95 тыс. кв. м жилья

ПЗСП намерен возвести на месте бывшего автопарка на ул. Автозаводской, 5, в Перми крупный жилой комплекс площадью 95 тыс. кв. м жилья. Как рассказал «Ъ-Прикамье» источник, близкий к компании, комплекс в микрорайоне Закамск предполагается назвать «Компанунд “Новый Закамск”», объект будет включать жилье из 18 секций. Сейчас застройщик ведет проектирование комплекса, получить разрешение на возведение жилья ПЗСП рассчитывает в первом квартале 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПЗСП Фото: ПЗСП

О планах жилой застройки участка на ул. Автозаводской, 5, в Перми стало известно минувшим летом. Ранее владельцем бывшего муниципального автопарка площадью 4,7 га было ООО «Закамский автобус», которое контролировалось бизнесменами автохолдинга Олега Боровика, бывшего главы транспортного комитета Перми. В 2018 году объект продали за 43 млн руб. совладельцу юридической фирмы ООО «ЮК “Шилков и партнеры”», владельцу ресторана «Уловка-22» Арсению Грищенко. С 2020 года площадку арендовал пермский филиал ООО «Автомиг». Предыдущие собственники в 2019 году уже пытались установить на территории зону, разрешающую жилищное строительство, но комиссия по землепользованию и застройке им в этом отказала.

Минувшим летом правительство Пермского края выпустило постановление о смене зонирования участка автопарка по заявлению ПЗСП. Вместо промышленного зонирования территории там установили территориальную зону Ж-1, позволяющую возведение жилья. Предельная высотность строительства на ул. Автозаводской, 5, теперь составляет 17 этажей, коэффициент плотности застройки — 1,6. ПЗСП, в свою очередь, заключил соглашение с администрацией Перми о финансировании строительства соцобъектов стоимостью в 317,8 млн руб. Половину этой суммы застройщик уже внес в бюджет города.