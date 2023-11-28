На трассе Екатеринбург — Серов в ДТП с автобусом пострадали два человека

В Свердловской области на 114 км дороги Екатеринбург — Серов в результате ДТП с пассажирским автобусом пострадали два человека, сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено В.Н. Горелых Фото: предоставлено В.Н. Горелых

Авария случилась около 7:00 под Нижним Тагилом с автобусом Golden Dragon, который двигался по маршруту №506 «Аэропорт Кольцово — Нижний Тагил».

По данным полковника Горелых, водитель не справился с управлением, из-за чего автобус съехал с проезжей части в кювет и опрокинулся. Двоих пострадавших отправили в районную больницу. «Всего в салоне автобуса находилось 12 пассажиров и водитель. Недалеко от этого ДТП с дороги съехал, не справившись с управлением, водитель грузовика "Мерседес". Эти аварии между собой не связаны. По итогам начавшейся проверки полиция Нижнего Тагила примет обоснованное процессуальное решение»,— отметил полковник Горелых.

Ирина Пичурина

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте