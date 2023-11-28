Техническое оснащение центра доклинических исследований рака в НГУ потребует до 250 млн руб

Траты на техническое оснащение центра доклинических исследований на моделях крупных животных для лечения рака в НГУ оцениваются от 200 до 250 млн руб., сообщает пресс-служба вуза. С инициативой о создании центра выступили сотрудники лаборатории ядерной и инновационной медицины Физического факультета университета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«В настоящее время приобретен компьютерный томограф. С него и начнется техническое оснащение нового исследовательского подразделения. Это будет уникальный, единственный в Сибири, и, возможно, в России центр коллективного пользования, где будут работать представители различных сфер науки и медицины, проводя исследования на крупных животных — кошках и собаках», — рассказал декан Физического факультета Владимир Блинов.

По его словам, средства планируется привлечь при поддержке программы «Приоритет 2030». Руководство вуза намерено разместить центр в строящемся научно-исследовательском центре НГУ, который является одним из объектов нового кампуса мирового уровня.

Потребность в центре появилась во время проведения по экспериментов по определению эффективности бор-нейтронозахватной терапии. Поскольку проект направлен на лечении онкологических заболеваний у человека, то испытаний на мелких грызунах недостаточно.

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Александр Киселев