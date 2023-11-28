Полицейские нашли в Краснодаре немаркированных сигарет на 50 млн рублей

Краснодарские полицейские обнаружили в городе склад, где лежали больше 420 тыс. пачек сигарет. Продукция на общую сумму около 50 млн руб. не была зарегистрирована в системе «Честный знак», сообщили в пресс-службе краевого главка МВД.

Склад находился на улице Одесской. Его нашли сотрудники отдела организации применения административного законодательства краевого главка МВД.

Сигареты изъяли. Их отправили на экспертизу. Правоохранители сейчас выясняют, как сигареты попали в город и где были произведены.

Вячеслав Рыжков

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