Китайская компания CRCC может построить автодорогу в Татарстане

Китайское предприятие CRCC International Investment может построить автодорогу в Татарстане. Об этом заявил инвестиционный директор компании по евразийскому региону Ян Линь, передает «РБК Татарстан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По данным издания, господин Линь встречался накануне по этому вопросу с первым вице-премьером Татарстана Рустамом Нигматуллиным. При этом неизвестно, о какой именно дороге идет речь. Ян Линь отметил, что пока эта информация закрыта.

Ранее сообщалось, что госкомпания «Автодор» вместе с CRCC определили меры для ускоренного ввода в эксплуатацию части трассы M-12 Москва — Казань до конца 2023 года. Китайская компания вела работы на пятом этапе строительства трассы протяженностью 108 км в Нижегородской области.

"Ъ-Казань"