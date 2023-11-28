В Нижнем Новгороде водитель автобуса потерял сознание за рулем и совершил ДТП

Водитель пассажирского автобуса ЛиАЗ, принадлежащего госпредприятию «Нижегородпассажиравтотранс», во время движения почувствовал себя плохо и потерял сознание. Как сообщает трудовая инспекция, после этого автобус столкнулся с легковым автомобилем.

Водитель автобуса был госпитализирован и через сутки умер в больнице. О других пострадавших не сообщается.

Трудовая инспекция начала расследование и выясняет все обстоятельства и причины происшествия. Пока в инспекции называют случившееся несчастным случаем.

Андрей Репин