В Башкирии во время пожаров погибли два человека

В Башкирии устанавливают причины и обстоятельства двух пожаров, в которых вчера вечером погибли двое мужчин, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

На Верхней улице в деревне Николаевка Благовещенского района загорелся жилой дом. Прибывшие на место пожарные в течение получаса потушили огонь на площади 40 кв. м. В ходе тушения обнаружено тело 59-летнего хозяина дома.

Второй пожар произошел на Жемчужной улице в микрорайоне Восточный-2 в Нефтекамске. В мастерской, которая располагалась в подвальном помещении двухэтажного кирпичного дома, загорелся утеплитель, а также пластиковая обшивка на площади 20 кв. м. Пожарные спасли 76-летнего мужчину и передали его медикам. Позже он скончался в реанимации.

Майя Иванова

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