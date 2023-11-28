На завершение реконструкции гимназии в Стерлитамаке выделят до 350 млн рублей

Управление капитального строительства Башкирии на аукционе 6 декабря выберет подрядчика завершения реконструкции второго корпуса гимназии №1 в Стерлитамаке, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта установлена в размере 350,6 млн руб., он будет оплачен за счет бюджета республики.

Работы необходимо провести до июля 2024 года. Подрядчик должен выполнить внутренние отделочные работы, устроить санитарно-технические, электротехнические системы, наружные сети теплоснабжения, водоснабжения и канализации, благоустроить территорию.

В декабре 2021 года Управление капитального строительства Башкирии заключило контракт на реконструкцию корпуса гимназии с ООО «Капитал строй» за 480 млн руб.

Майя Иванова

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