Мэрия Уфы изымает у собственников павильоны на центральном рынке

Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы изымает у собственников для муниципальных нужд торговые павильоны, расположенные у кольцевой развязки на остановке «Центральный рынок». Решение об этом опубликовано на официальном сайте городской администрации.

Изъятие проводится по обращению управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений для реконструкции Революционной улицы. Решение принято в отношении трех торговых павильонов, расположенных на остановке «Центральный рынок» на улице 50-летия Октября у дома №3. Площадь объектов составляет 121 кв. м, 24,6 кв. м и 22,5 кв. м, кадастровая стоимость — 3,8 млн руб., 1,7 млн руб. и 1,6 млн руб. Вместе с ними из пользования изымаются участки площадью 113 кв. м, 121 кв. м и 50 кв. м кадастровой стоимостью 1,1 млн руб., 788 тыс. руб. и 292 тыс. руб.

Кроме этого, изъятию подлежат еще два участка, расположенные на Революционной улице, 52 и улице Цюрупы 93/1 и 102,1. Их площадь составляет 117 кв. м и 22 кв. м, кадастровая стоимость — 1,2 млн руб. и 222,5 тыс. руб. Участки заняты временными торговыми объектами и кафе кадастровой стоимостью 7,3 млн руб. и 983 тыс. руб., которые также подлежат изъятию.

Наталья Балыкова

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